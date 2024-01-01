План обследования при панической атаке

жалобы на настоящее время;

история заболевания;

анамнез жизни: заболевания сердца, лёгких, щитовидной железы, надпочечников;

употребление лекарственных препаратов, как рецептурных, так и безрецептурных, психостимулирующих веществ - кофеинсодержащих напитков, "энергетиков", амфетаминов; употребление алкоголя и наркотических веществ, курение;

ключевые события в жизни пациента в текущее время, в недавнем прошлом, отдалённые события, которые пациент считает значимыми

данные о работе, социальном положении, если уместно - военной службе, участии в вооружённых конфликтах, другие психотравмирующие ситуации

проводимое ранее лечение и его эффективность, нежелательные явления, связанные с приёмом лекарственных препаратов, в том числе психотропных

оценка психической и когнитивной сферы

объективное обследование с подробным неврологическим осмотром

лабораторные анализы: