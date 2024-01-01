План обследования при панической атаке

жалобы на настоящее время;

история заболевания;

анамнез жизни: заболевания сердца, лёгких, щитовидной железы, надпочечников;

употребление лекарственных препаратов, как рецептурных, так и безрецептурных, психостимулирующих веществ - кофеинсодержащих напитков, "энергетиков", амфетаминов; употребление алкоголя и наркотических веществ, курение;

ключевые события в жизни пациента в текущее время, в недавнем прошлом, отдалённые события, которые пациент считает значимыми

данные о работе, социальном положении, если уместно - военной службе, участии в вооружённых конфликтах, другие психотравмирующие ситуации

проводимое ранее лечение и его эффективность, нежелательные явления, связанные с приёмом лекарственных препаратов, в том числе психотропных

оценка психической и когнитивной сферы

объективное обследование с подробным неврологическим осмотром

лабораторные анализы:

  • Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови: общий белок, альбумин, креатинин, мочевая кислота*, АСТ, АЛТ, билирубин, глюкоза, триглицериды*, общий холестерин, натрий, калий, кальций, магний;
  • В редких случаях — исключение порфирии* (возможно только в специализированных клиниках)
  • Коагулограмма*: АЧТВ, фибриноген;
  • С-реактивный белок
  • Церулоплазмин*
  • Оценка функции щитовидной железы: ТТГ, Т3*, Т4*
  • Оценка гормонов надпочечников и их производных*: кортизол, альдостерон, ренин, ангиотензин, метанефрины суточной мочи.
  • Оценка гормонов гипофиза*: соматотропный гормон

инструментальные исследования:

  • Электрокардиограмма, суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру*,
  • МРТ головного мозга,
  • Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий*,
  • Эхокардиологическое исследование;
  • УЗИ почек и органов брюшной полости,
  • УЗИ почечных артерий*,
  • Ведение дневника артериального давления (измерение АД ежедневно в 08.00 и 20.00 в течение 2-х недель), по рекомендации врача-кардиолога - суточный мониторинг АД.
  • Повторная консультация кардиолога и невролога через 10-14 дней (после получения результатов обследований)

Список симптомов панической атаки.