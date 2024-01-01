План обследования при панической атаке

жалобы на настоящее время;
история заболевания;
анамнез жизни: заболевания сердца, лёгких, щитовидной железы, надпочечников;
употребление лекарственных препаратов, как рецептурных, так и безрецептурных, психостимулирующих веществ - кофеинсодержащих напитков, "энергетиков", амфетаминов; употребление алкоголя и наркотических веществ, курение;
ключевые события в жизни пациента в текущее время, в недавнем прошлом, отдалённые события, которые пациент считает значимыми
данные о работе, социальном положении, если уместно - военной службе, участии в вооружённых конфликтах, другие психотравмирующие ситуации
проводимое ранее лечение и его эффективность, нежелательные явления, связанные с приёмом лекарственных препаратов, в том числе психотропных
оценка психической и когнитивной сферы
объективное обследование с подробным неврологическим осмотром
лабораторные анализы:
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Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови: общий белок, альбумин, креатинин, мочевая кислота*, АСТ, АЛТ, билирубин, глюкоза, триглицериды*, общий холестерин, натрий, калий, кальций, магний;
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В редких случаях — исключение порфирии* (возможно только в специализированных клиниках)
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Коагулограмма*: АЧТВ, фибриноген;
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С-реактивный белок
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Церулоплазмин*
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Оценка функции щитовидной железы: ТТГ, Т3*, Т4*
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Оценка гормонов надпочечников и их производных*: кортизол, альдостерон, ренин, ангиотензин, метанефрины суточной мочи.
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Оценка гормонов гипофиза*: соматотропный гормон
инструментальные исследования:
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Электрокардиограмма, суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру*,
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МРТ головного мозга,
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Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий*,
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Эхокардиологическое исследование;
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УЗИ почек и органов брюшной полости,
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УЗИ почечных артерий*,
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Ведение дневника артериального давления (измерение АД ежедневно в 08.00 и 20.00 в течение 2-х недель), по рекомендации врача-кардиолога - суточный мониторинг АД.
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Повторная консультация кардиолога и невролога через 10-14 дней (после получения результатов обследований)